Arkeoloji Bölümü mezuniyet töreni Şapinuva’da yapıldı

Mezuniyet törenine Milletvekili Erol Kavuncu, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özer Şenödeyici, Dekan Yardımcısı Dr. Hüseyin Altındağ, Şapinuva Eski Kazı Başkanı ve Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aygül Süel, Yeni Kazı Başkanı Dr. Önder İpek, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, öğrenci ve öğrenci velileri katıldı.

Yapılan konuşmaların ardından mezun olan öğrencilere diplomaları, protokol üyelerin tarafından verildi.

(Haber Merkezi)

