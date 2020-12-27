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Arkeologlar, AA’nın fotoğraf yarışması için oy kullandı

Çorum'da arkeologlar Anadolu Ajansı’nın “Yılın Fotoğrafları” oylamasına katıldı.

Güncel 27.12.2020, 18:15
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Arkeologlar, AA’nın fotoğraf yarışması için oy kullandı

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki kareleri "Korunması Gereken Kültür Varlığı" tescili bulunan Çorum Müzesinde inceleyen arkeologlar Resul İbiş, Özge Eren, Firdevs Yıldırım ve Melih Başköy, beğendikleri fotoğraflara oy kullandı.

Arkeologlar yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", spor kategorisinde Sefa Karacan'ın "Buz pateni zarafeti" ve haber kategorisinde de Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim" başlıklı fotoğrafını beğenerek oyladı. (AA)

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