Arkadaşımız Bülent Uslu babasını kaybetti

Arkadaşlarımız; Bülent Uslu’nun babası, Menekşe Uslu’nun kayınpederi, Çorumspor eski başkanlarından, inşaat mühendisi Şevket Uslu’nun ağabeyi Memduh Uslu (84), kalp yetmezliği nedeniyle bu sabah saat 07.00’de evinde hayatını kaybetti.

Leyla Uslu’nun eşi, Feramuz Uslu, Süheyla Ene ve Bülent Uslu’nun babaları, merhum Metin Uslu’nun kardeşi, Şahin, Şevket, Selvet ve Ünal Uslu’nun ağabeyleri olan Memduh Uslu’nun cenazesi, bugün saat 13.50’de Çorum Özel Hastanesi’nden alınarak önce evine, sonra Ulucami’ye getirilecek, ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra da Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

