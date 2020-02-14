“Arkadaşım beni alıkoydu” diyerek polisi aradı

Olay Ilıca Caddesinde bir apartmanda meydana geldi. 155 polis imdat’ı arayan B.C.D., alkollü arkadaşının kendisini silah zoru ile evde alıkoyduğunu belirterek polisten yardım istedi. Gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler bahse konu adrese gittiklerinde ikametin giriş kapısında B.C.D., ile karşılaştı. Arkadaşı olan M .T’nin alkollü olduğunu, elinde tüfek ile kendisini zorla alıkoyduğunu, polisleri görünce de kendisini serbest bıraktığını dile getirdi.

Polis M.T’yi gözaltına alırken, bir adet ruhsatsız av tüfeği, altı adet fişek elde edildi. Taraflar ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.