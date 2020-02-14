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“Arkadaşım beni alıkoydu” diyerek polisi aradı

ÇORUM'da bir genç, silahla zorla alıkonulduğunu iddia ettiği evden polis ekiplerince kurtarıldı.

“Arkadaşım beni alıkoydu” diyerek polisi aradı

ÇORUM'da bir genç, silahla zorla alıkonulduğunu iddia ettiği evden polis ekiplerince kurtarıldı.

14 Şubat 2020 Cuma 12:01
“Arkadaşım beni alıkoydu” diyerek polisi aradı

Olay Ilıca Caddesinde bir apartmanda meydana geldi. 155 polis imdat’ı arayan  B.C.D., alkollü arkadaşının kendisini silah zoru ile evde alıkoyduğunu belirterek polisten yardım istedi. Gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler bahse konu adrese gittiklerinde ikametin giriş kapısında B.C.D., ile karşılaştı. Arkadaşı olan M .T’nin  alkollü olduğunu, elinde tüfek ile kendisini zorla alıkoyduğunu, polisleri görünce de kendisini serbest bıraktığını dile getirdi.
Polis M.T’yi gözaltına alırken, bir adet ruhsatsız av tüfeği, altı  adet fişek elde edildi. Taraflar ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.

Son Güncelleme: 14.02.2020 12:07
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