Arızalı cep telefonu için sokağa çıkan Nazende nineye yardım eli

Kentte yaşayan Nazende Özkaya’nın cep telefonu bozuldu. Kısıtlamayı ihlal ederek sokağa çıkan ancak tamirci bulamayan yaşlı kadını fark eden Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın devreye girdi. Başkan Aşgın aldığı cep telefonunu tamir ettirdikten sonra kadına ulaştırdı. Telefonuna kavuşan Özkaya görevlilere, “Yavrum sizlere ben kurban olayım. Allah ne muradınız varsa versin, şimdi yakınlarımla görüşebilirim. Onlar bana ulaşamıyordu, sayenizde artık onlarla konuşabileceğim. Allah hepinize cennetin kapısını açsın” diyerek dua etti. Belediye ekipleri yaşlı kadının gıda ve diğer ihtiyaçlarını da karşıladı.

(Yusuf ÇINAR)