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“Arıza nedeniyle Halk Ekmek’te üretim aksadı”

Belediye Başkanvekili İsmail Yağbat, sağlıklı ve güvenli ekmek üretme misyonunu üstlenmiş olan Çorum Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası’nda 11 Eylül’de gece saat 01.00 sıralarında oluşan arıza sonucu ekmek üretimi yapılamadığını bildirdi.

“Arıza nedeniyle Halk Ekmek’te üretim aksadı”

Belediye Başkanvekili İsmail Yağbat, sağlıklı ve güvenli ekmek üretme misyonunu üstlenmiş olan Çorum Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası’nda 11 Eylül’de gece saat 01.00 sıralarında oluşan arıza sonucu ekmek üretimi yapılamadığını bildirdi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 21:27
“Arıza nedeniyle Halk Ekmek’te üretim aksadı”

Belediye Başkanvekili İsmail Yağbat, sağlıklı ve güvenli ekmek üretme misyonunu üstlenmiş olan Çorum Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası’nda 11 Eylül’de gece saat 01.00 sıralarında oluşan arıza sonucu ekmek üretimi yapılamadığını bildirdi.

Yurttaşların ekmek temininde sorun yaşamamaları için arızanın hemen ardından Fırıncılar Oda Başkanı’nın bilgilendirilerek oluşacak ekmek açığına karşın tedbir alındığını kaydeden Yağbat, “Halk Ekmek Satış Büfe sahipleri bilgilendirilerek büfelere bilgilendirme notu asılmıştır. Halk Ekmek Fabrikamızdan ekmek temini yapan Sosyal Dayanışma Vakfı konuyla ilgili bilgilendirilmiş olup aşevinin ihtiyaç duyduğu ekmek temin edilmiş ve olası bir aksaklığın önüne geçilmiştir.

Halk Ekmek Fabrikamızın otomasyon sisteminde meydana gelen arıza tespit edilmiş olup en kısa sürede giderilecektir” dedi. (Haber Merkezi)

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