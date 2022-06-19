Arıza, bakım ve onarıma çözüm

Merkezi, Ulukavak 9. Selçuk Sokak’ta bulunan Çorum Teknik Servis, sıhhi tesisat, elektrik arıza, mobilya tamiri, kornej montajı, cam balkon tadilatı, PVC doğrama tadilatı, mermer-fayans işleri, laminant parke, sineklik imalat-tadilat, demir-alüminyum işleri, çelik kapı montaj-tadilatı, tuvalet-banyo takımı, montajı, beyaz eşya bakım ve onarımı, kombi bakımı ve petek temizliği hizmetlerini veriyor.

Çorum Teknik Servis, uzman ekiple arızaya anında müdahale, zamanında iş bitirme ve uygun fiyat garantileriyle de, bu alanda ayrıcalık yaratıyor. (Aliye ÖNCEL)

