Arinna’dan “Dünya Şiir Günü” etkinliği

Dünyanın güçlü şairlerinin şiirlerinin canlı müzik eşliğinde okunduğu ve şarkıların söylendiği Dünya Şiir Günü etkinliğinde ilimizin halk ozanları, şairler, üniversitede okuyan Afrikalı ve Asyalı öğrenciler kendi ülkelerinin şairlerinden şiirler okudular.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikte Arinna Kültür Sanat Topluluğu adına bir konuşma yapan Eğitimci-Şair Mehmet Öztürk, “Her yıl 21 Mart Dünya Şiir Günü Bildirisi’ni Türkiye’de PEN Şiir Ödülü’nü kazanan şair hazırlamaktadır. PEN Türkiye Merkezi tarafından verilen şiir ödülünün bu yılki sahibi Türkan İldiniz oldu.

Savaşın, yoksulluğun, eşitsizliğin arttığı, herkesin birbirini boğazladığı bir dünyada sanata ve sanatçıya önemli sorumluluklar düşmektedir. İşte biz bunun için buradayız ve bir aradayız.

Arinna Kültür ve Sanat Topluluğu 2019 Mart ayında kurulmuştu. Bu topluluk, sanatın gelişmesi, yaygınlaşması ve halka ulaşması adına birçok sanatçı ve aydının bir araya gelmesiyle kurulmuştu. Arinna Kültür ve Sanat Topluluğu’nun toplumsal kültürün yozlaşmasına, insanın insana yabancılaşmasına karşı estetik beğeniyi gerçekleştirmek, yaşadığı topluma ve çağa karşı sorumluluk bilincini yükseltmek için sanat üretiminde sanatçının özgürlüğünü birlikte paylaşmanın erdemini esas aldık.

Sanatçının bütün olumsuzluklara karşı aydın tavrını ve duruşunu göstermesi için, sanat ve sanatçının bu kuşatmadan kurtulup özgürleşmesi için bir araya gelerek etkinlikler organize ettik. Hayata dair bütün kötülük ve olumsuzlukların sanat olmadan aşılamayacağı bilinciyle sanata ve sanatçıya değer veren toplumların her zaman önde olacağını biliyoruz” dedi.

(Taner ŞİMŞEK)

