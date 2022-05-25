Arinna Şenlikleri 28 Mayıs’ta
Hitit kenti Alacahöyük'te her yıl geleneksel olarak düzenlenen 8'inci Arinna Şenlikleri 28 Mayıs 2022 Cumartesi günü yapılacak.
Güncel 25.05.2022, 19:19
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Alacahöyük Köyü'ndeki Kömün Pınarı mevki Çamlık'ta gerçekleştirilecek olan kültür şenliği saat 10.00 ile 19.00 arasında olacak. Şenlikte sanatçılar Ankaralı Dilara, Müjgan Yürüyen ve Tuğçe Kılıç sahne alacak. Alacahöyük'te düzenlenecek olan şenliğe tüm Çorum halkı davet edildi.
(Haber Merkezi)
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