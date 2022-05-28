Arinna Şenliği bugün

Alacahöyük Köyü'ndeki Kömün Pınarı mevki Çamlık'ta gerçekleştirilecek olan kültür şenliği saat 10.00 ile 19.00 arasında olacak. Şenlikte sanatçılar Anakaralı Dilara, Müjgan Yürüyen ve Tuğçe Kılıç sahne alacak. Alacahöyük'te düzenlenecek olan şenliğe tüm Çorum halkı davet edildi.

(Haber Merkezi)

