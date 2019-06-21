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Arinna resim sergisi açıyor

Arinna Kültür ve Sanat Topluluğu, kuruluşunun birinci yılında şehrin kültür ve sanat hayatına renk katıyor.

Arinna resim sergisi açıyor

Arinna Kültür ve Sanat Topluluğu, kuruluşunun birinci yılında şehrin kültür ve sanat hayatına renk katıyor.

21 Haziran 2019 Cuma 19:33
Arinna resim sergisi açıyor

Gerçekleştirdiği sanat etkinlikleri ile kentin sanat hayatını hareketlendirmek ve halkın sanatla olan etkileşimini artırmak amacı ile bir araya gelen Arinna Kültür ve Sanat Topluluğu, bu tarz etkinlikleri geleneksel hale getirebilmek için kurulduğu günden itibaren kısa sürede birçok etkinliğe imza attı.

Sanatın farklı dallarından sanatçıların ve sanatseverlerin bulunduğu genç bir topluluk olan Arinna Kültür ve Sanat Topluluğu, Pazartesi günü saat 16.00’da Pirbaba Parkı’nda resim sergisi ve müzik dinletisi gerçekleştirecek. 17 katılımcı sanatçı ile gerçekleştirilecek karma sergide 30 eser sergilenecek ve topluluk içerisindeki müzisyenler sergiye canlı müzikle eşlik edecekler. (Haber Merkezi)

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