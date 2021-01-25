Arinna Arabuluculuk Merkezi hizmete girdi

Açılışta Arinna Arabuluculuk Merkezi çalışmaları hakkında bilgi veren Av. Doğan Öksüz, arabuluculuğun hukuk sistemi gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılan bir “Alternatif uyuşmazlık çözümü” (ADR) yöntemi olduğunu söyledi. Arabuluculuğun tarafların içinde olduğu uyuşmazlığı, tarafsız bir üçüncü kişi yardımı ile mahkemeye gitmeden ya da mahkeme yönlendirmesiyle çözmelerinde kullanabilecekleri bir yöntem olduğunu hatırlatan Öksüz, “Arabuluculuk, mahkemeden daha kısa sürer ve ekonomiktir. Arabuluculuk anlaşması mahkeme kararına eşdeğerdir. Arabulucunuzu kendiniz seçebilirsiniz. Uyuşmazlığın her aşamasında başvurabilirsiniz. Arabuluculuk sürecinde uyuşmazlıklarınızı rahat bir ortamda ve açıkça konuşabilirsiniz” dedi.

“MAHKEMEYE GİTME HAKKI KAYBOLMAZ”

Arabuluculuk sürecinde konuşulan her şeyin gizli tutulduğunu bildiren Öksüz, şunları söyledi: “Bu durum ticari itibar ve bilgiler ile aile mahremiyeti açısından büyük önem taşır. Taraflar kendi çözümlerini bulduklarından anlaşmazlıklar ortadan kalkarken ilişkiler de sürdürülebilir. Arabuluculuğa başvurmakla mahkemeye gitme hakkınızı kaybetmezsiniz. Arabuluculuk ile birlikte toplumsal uzlaşı kültürü gelişir ve devamında toplumsal barış dinamikleri güç kazanır.”

TECRÜBELERİNİ BİRLEŞTİRDİLER

Kanunda tanımlanan arabuluculuk sürecinin kesintisiz işletilerek uygulandığı kaliteli bir hizmet sunabilmek için 9 avukat arabulucuyla birlikte Arinna Arabuluculuk Merkezi’ni kurduklarını ifade eden Öksüz, “Öncesinde bireysel olarak faaliyetini sürdüren ortaklarımız, meslek tecrübelerini, başarılarını ve ortak çalışma azimlerini merkezimizde birleştirmeye karar verdiler. Büyük bir gayret ve özveri ile kurulan şirketimiz ile çıktığımız bu yeni başlangıcın, hepimize, vatandaşlarımıza ve ilimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Daha sağlıklı, barış ve huzur dolu günlerde buluşmayı ve yepyeni anlaşmalara vesile olabilmeyi diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Arinna Arabuluculuk Merkezi, Ulukavak Mahallesi Çatalhavuz 1. Sok. No:23/2 Adliye Sarayı arkasında hizmete açıldı.

(Nurdan AKBAŞ)