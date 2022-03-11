Arıkoğlu’nun oyunu Samsun’da sahnelenecek
Çorumlu Tiyatro Yazarı Mustafa Arıkoğlu’nun yazdığı “Şakabare” adlı komedi oyunu, ünlü tiyatro ve dizi oyuncusu Abdullah Şahin’in yönetiminde Samsun'da sevenleriyle buluşacak.
Güncel 11.03.2022, 19:07
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“Nokta ile Virgül” ikilisiyle ünlenen ve adını günümüzde “Mandıra Filozofu”, “Seksenler” gibi geniş kitlelere ulaşan yapımlarla hatırlatan usta oyuncu Abdullah Şahin, “Şakabare” adlı komedi oyunuyla sevenlerini güldürmeye hazırlanıyor.
Abdullah Şahin, Hakverdi Biber, Selda Bucak, Zuhal Göncü ve Bora Gencer isimli sanatçıların sahne aldığı “Şakabare” tiyatro oyunu 15 Mart Salı akşamı saat 20:00 de Samsunlu seyircileriyle buluşacak.
Oyunun önümüzdeki aylarda Çorum’da da sahnelenmesi bekleniyor.
(Volkan SINAYUÇ)
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