Arıkoğlu’na bir ödül daha

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından Türk Tiyatro Edebiyatı’nın gelişmesi ve zenginleşmesi amacıyla Ankara’da düzenlenen 2. Yerli Yazarlar Buluşması’nda ödüle layık görülen yazarlar bir araya geldi.

Ödül törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt katıldı. Mustafa Arıkoğlu ödülünü Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt’un elinden aldı.

Bakan Yardımcısı Yavuz, burada yaptığı konuşmada, DT'nin gerek halktan gördüğü yakın ilgi gerekse kültür sanat hayatına kattığı değerlerle yüz ağartan kurumların başında geldiğini söyledi. Bir milleti tanımlayan en önemli özelliğin, kendi kültürü ve ana dili olduğuna işaret eden Yavuz, "Dilerim ki Türk tiyatrosu, kendi evlatlarımızın eserleriyle gelişen milli kimliğini korurken, evrensel ölçülerde kaliteli ve uluslararası platformlarda sunulabilecek nitelikte projeleri hayata geçirmeyi başarabilsin” diye konuştu.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, bu seneki repertuvarın 4'te birini yeni yazarların oluşturduğunu belirterek, buluşmaya katılan yazarlardan sürekli yazmalarını istedi ve "Bir daha yazın, bir daha yazın. Ne kadar Türk tiyatro edebiyatına eser kazandırabilirsek bu, ülkemizin zenginliği olur, sizin zenginliğiniz olur” çağrısında bulundu.

Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Yavuz ve Genel Müdür Kurt tarafından yazarlara ödülleri sunuldu.

(Haber Merkezi)