Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 17°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
90501
ALTIN
253.230
DOLAR
5.8644
STERLİN
7.4396
EURO
6.6128

Arıkoğlu’na bir ödül daha

Tiyatro Yazarı Mustafa Arıkoğlu, Devlet Tiyatroları tarafından düzenlenen 2. Yerli Yazarlar Buluşması’nda “Düş Yakamdan” adlı oyunuyla ödüle layık görüldü.

Arıkoğlu’na bir ödül daha

Tiyatro Yazarı Mustafa Arıkoğlu, Devlet Tiyatroları tarafından düzenlenen 2. Yerli Yazarlar Buluşması’nda “Düş Yakamdan” adlı oyunuyla ödüle layık görüldü.

14 Haziran 2019 Cuma 00:22
Arıkoğlu’na bir ödül daha

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından Türk Tiyatro Edebiyatı’nın gelişmesi ve zenginleşmesi amacıyla Ankara’da düzenlenen 2. Yerli Yazarlar Buluşması’nda ödüle layık görülen yazarlar bir araya geldi.

Ödül törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt katıldı. Mustafa Arıkoğlu ödülünü Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt’un elinden aldı.

Bakan Yardımcısı Yavuz, burada yaptığı konuşmada, DT'nin gerek halktan gördüğü yakın ilgi gerekse kültür sanat hayatına kattığı değerlerle yüz ağartan kurumların başında geldiğini söyledi. Bir milleti tanımlayan en önemli özelliğin, kendi kültürü ve ana dili olduğuna işaret eden Yavuz, "Dilerim ki Türk tiyatrosu, kendi evlatlarımızın eserleriyle gelişen milli kimliğini korurken, evrensel ölçülerde kaliteli ve uluslararası platformlarda sunulabilecek nitelikte projeleri hayata geçirmeyi başarabilsin” diye konuştu.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, bu seneki repertuvarın 4'te birini yeni yazarların oluşturduğunu belirterek, buluşmaya katılan yazarlardan sürekli yazmalarını istedi ve "Bir daha yazın, bir daha yazın. Ne kadar Türk tiyatro edebiyatına eser kazandırabilirsek bu, ülkemizin zenginliği olur, sizin zenginliğiniz olur” çağrısında bulundu.

Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Yavuz ve Genel Müdür Kurt tarafından yazarlara ödülleri sunuldu.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
“Geykoca Göleti bu ay yeniden ihale edilecek”
“Geykoca Göleti bu ay yeniden ihale edilecek”
Çorum Atatürk Lisesi’nin 70’inci yıl mezuniyeti
Çorum Atatürk Lisesi’nin 70’inci yıl mezuniyeti
Hitit Akademi’den yeni bir proje daha
Hitit Akademi’den yeni bir proje daha
Köylerin sorunları iletildi
Köylerin sorunları iletildi
Minik öğrenciler kep fırlattı
Minik öğrenciler kep fırlattı
Çocuk işçiliğine dikkat çektiler
Çocuk işçiliğine dikkat çektiler

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim