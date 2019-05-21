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Arifegazili’de anneler unutulmadı

Arifegazili Ortaokulu’nda Anneler Günü programı düzenlendi. Yılın annesinin seçildiği programa öğrenci annelerinin oynadığı skeçler damga vurdu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programın ardından konuşma yapan Beden Eğitimi Öğretmeni Elif Güneş, “Mayıs ayının ikinci Pazar günü Anneler günüdür. Dünyada milyonlarca ana bugün saygı ve sevgiyle anılır. Bende bu anlamlı günde sizlerle bir arada olmaktan mutluyum ve hepinize hoş geldiniz diyorum.

Arifegazili’de anneler unutulmadı

Arifegazili Ortaokulu’nda Anneler Günü programı düzenlendi. Yılın annesinin seçildiği programa öğrenci annelerinin oynadığı skeçler damga vurdu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programın ardından konuşma yapan Beden Eğitimi Öğretmeni Elif Güneş, “Mayıs ayının ikinci Pazar günü Anneler günüdür. Dünyada milyonlarca ana bugün saygı ve sevgiyle anılır. Bende bu anlamlı günde sizlerle bir arada olmaktan mutluyum ve hepinize hoş geldiniz diyorum.

21 Mayıs 2019 Salı 23:38
Arifegazili’de anneler unutulmadı

Annenin önemini kelimelerle anlatmak, hayatımızdaki yerini tam ifade edebilmek oldukça güçtür. İnsan kaç yaşına gelirse gelsin “anne” sıcaklığını hep hisseder, desteğine her zaman ihtiyaç duyar. Annelerimiz bizim ilk ve ebedi öğretmenlerimizdir. Onlardan öğrendiklerimiz hayat boyu devam eder. Bir annenin öncelikle başaramayacağı hiç bir şey yoktur. Öyle ki “bir anne bütün insanlığı kurtaracak bir evlat doğurabilir”.

Bir kadın yalnızca kadın olduğundan ötürü de anlamlıdır. Yani bir kadın anne olduğu için anlam kazanmaz, olsa olsa mevcut anlamına güzellik katılmış olur” dedi.

Ardından akış sinevizyon gösterileri, şiirler, skeçler, türküler ve halaylarla devam etti. Anneler arası yarışmaların yapıldığı etkinlikte dereceye giren annelerin ödüllendirildi. Programda, yılın annesi seçilen Sultan Ökmen’e Okul Müdürü Yener Özalp plaket verdi.

(Haber Merkezi)

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