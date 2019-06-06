Arife günü son yolculuklarına uğurlandılar

Döndü Kaymazlı'nın eşi, Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Mustafa Kaymazlı, Kurmay Yarbay Tuncay Kaymazlı, Dilek Emeksiz ve iş insanı Yusuf Kaymazlı'nın babaları, Yazılıkaya Yayın Kurulu Üyesi Elif Kaymazlı'nın kayınpederi Türkiye Emekliler Derneği Çorum Şube Başkan Yardımcısı olan Rafet Kaymazlı, Bayındırlıktan emekli Nihat İlikmen'in eşi, Gülcan- Türkay Metin, Gülbahar- Mahmut Kafkas, Hande-Engin Eyvaz'ın anneleri Nurcan İlikmen, Merhum kuyumcu esnafından Abdullah Çek’in kızı, Mert Şahin’in eşi, Çimento’dan emekli Elvan Çek, Müzeyyen Çırpı ve Nevin Mergen’in kız kardeşleri, Pelin Şahin’in annesi, Nesrin Şahin, Alikili Abdullah Şen’in eşi Nuri Akdağ’ın kayınvalidesi, Sevgi Akdağ’ın annesi Şerife Şen ile Burunçiftliği’nden gelme Vakıflar bankasından emekli Tahsin Yüce’nin babası Hacı Yüce’nin Ulucami’de kılınan öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verildi.

Cenaze namazına Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İyi Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Çorum Haber Genel Müdürü Mehmet Yolyapar, Çorum eski Belediye Başkanı Muzaffer Külcü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER, Merhum ve merhumelere Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)