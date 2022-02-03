Arif Ünal vefat etti

Orman Müdürlüğü’nde çalışan İdris Ünal ve Nazmi Ünal’ın babası, Hayrettin Çağıl ve Hüseyin İpek’in ise kayınpederi olan Arif Ünal hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi saat 15.00’de Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınarak Ulucami’ye getirildi. Burada İkindi Namazı’na müteakip kılınan cenaze namazından sonra Çiftlik Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Aliye ÖNCEL)

