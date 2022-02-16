Arif Özsaray hayatını kaybetti

Merhum Halit Özsaray’ın oğlu, Gülümser, Züleyha ve İbrahim Özsaray’ın kardeşleri Arif Özsaray, Antalya’da rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayata veda etti.

Merhumun cenazesi ikindi namazına müteakip Çorum Ulucami’de kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınları ile tüm sevenlerine başsağlığı diler.

(Ömür SOYTEMİZ)

