Arif Ersoy adına Bangladeş ve Arakan’a su kuyusu açıldı

Çorum İnsani Değerler Platformu Sözcüsü Ayhan Boyraz, Verenel Derneği’nin o bölgelerdeki çalışmaları içerisinde maliyetini platform olarak kendilerinin karşıladığı 2 kuyu açtırdıklarını söyledi.

Maddi zorluklar ve fiziki şartlar nedeniyle su sıkıntısı çeken coğrafyalara umut olmak için bu projeyi hayata geçirdiklerini belirten Boyraz, “Susuzluk nedeniyle büyük sorunların yaşandığı ve susuzluğun insan hayatını zorlaştırdığı Asya ve Afrika'da platformumuza üye derneklerin yardımıyla su kuyularını açtırdık. Şehrimize çok kıymetli katkılar sağlayan, beyefendi bir ilim adamı olan, siyasette ilkeli bir duruşu olan ve gönüllerde yer edinen şehrimizin eski belediye Başkanı Prof. Dr. Arif Ersoy'un ismini kuyulara vererek ona şehrimizin vefasını gösterme gayretinde olduk. Çalışmamızı destekleyen ve katkı sağlayan sivil toplum kuruluşlarımıza, Verenel Derneği Çorum temsilciliğine ayrıca teşekkür ediyoruz” dedi.

(Haber Merkezi)