Arif Erdal’ın annesi vefat etti
Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği önceki başkanlarından Arif Erdal’ın annesi Esma Erdal (90) dün akşam saat 16.30 sıralarında, bir haftadır diyabet ve kalp yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğü Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi, Erdal Büro Mobilyaları firması sahibi Murat Erdal’ın babaannesi, Arif, Şeref, Nevzat ve Yunus Erdal’ın anneleri, Ali Fuat Yağlı’nın kayınvalidesi olan Esma Erdal’ın cenazesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden nakledildiği Özel Elitpark Hastanesi’nden alınarak Ulucami’de öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Hıdırlık Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Esma Erdal’ın cenaze namazına, AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar, Ahi Evran Kooperatifi ve Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Kılıç başta olmak üzere esnaftan ve aile yakınlarından kalabalık bir cemaat katıldı.
ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. (Taner ŞİMŞEK)
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