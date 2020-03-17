Arıcılıkla ilgili yapılan çalışmalar ele alındı

Vali Mustafa Çiftçi, Çorum Arıcılar Birliği Başkanı Yücel Saygı ve Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Çorum Ticaret Borsası’nda bir araya gelerek, arıcılık faaliyetleriyle ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.