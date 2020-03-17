Arıcılıkla ilgili yapılan çalışmalar ele alındı

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Recep Yüksel, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Borsa Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Çorum Pankar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan, Özel İdare Genel Sekreteri Recep Çıplak, Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı ve yetkililerin hazır bulunduğu toplantıda Arıcılar Birliği Başkanı Yücel Saygı, Çorum’daki arıcılık sektörüne ilişkin bilgi verdi.
2019 yılında Çorum’da 142.198 kilogram bal, 1.628 kilogram polen, 618 kilogram propolis ve 6.837 kilogram balmumu üretildiğini belirten Saygı, “Üretim değerlerinin düşük olmasının en önemli sebebi 2018 yılında yaşanan arı kayıplarıdır. 2019 yılında Tarım Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz varroa dış parazitine karşı toplu mücadele çalışmaları başarılı geçti. Bunun sonuçlarını 2020 yılında alacağız” dedi. (Taner ŞİMŞEK)