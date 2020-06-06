Arıcılığa yüzde 55 hibe

TKDK Çorum İl Koordinatörlüğünden yapılan basın açıklamasında, devam eden başvuru çağrı ilanıyla arıcılık yatırımları kapsamında, bal ve diğer arı ürünlerinin üretimine yönelik 30 ile 500 kovan aralığındaki işletmelerin, ana arı üretimine yönelik yatırımların, bal ve diğer arı ürünlerinin işlenmesi ve paketlenmesine yönelik tesislerin destekleneceği, bildirildi.



Yatırımların uygun harcama limitlerinin 5 bin ile 500 bin Avro aralığında olması gerektiği belirtilen açıklamanın devamında şu bilgilere yer verildi:

“Tüm projelerde, bal ve arı ürünlerinin depolanması veya işlenmesi için garaj ve müştemilatının inşası, arı kovanlarının üretilmesi, yönetimi ve bakımı için çalışma ekipmanları alımı, çiftlik içerisinde balın işlenmesi ve paketlenmesi için işleme ve paketleme hatları satın alınması veya mevcut hatların modernizasyonu, lisanslı üreticiler tarafından ana arıların üretilmesi için yetiştirme istasyonlarının kurulması ve donatılması, işleme ve paketlemeye yönelik tesis kurulumlarında kendi tüketimi için yenilenebilir enerji üretimi amacıyla inşaat işleri ve makine/ekipman alımı, danışmanlık hizmetleri ve görünürlük harcamaları destek kapsamındadır. Ayrıca, sadece arıcılık faaliyetleri söz konusu olduğunda, 3 KW’ya kadar şebekeden bağımsız (off-grid) sistemli yenilenebilir enerji yatırımları da desteklenmektedir. Detaylı bilgiye www.tkdk.gov.tr adresinden ya da 444 8535 nolu yardım masasından ulaşılabilir.” (Haber Merkezi)