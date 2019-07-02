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Arıcılığa yüzde 55 hibe

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Çorum İl Koordinatörlüğünden arıcılık desteklerine yönelik bir basın açıklaması yapıldı.

Arıcılığa yüzde 55 hibe

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Çorum İl Koordinatörlüğünden arıcılık desteklerine yönelik bir basın açıklaması yapıldı.

02 Temmuz 2019 Salı 23:18
Arıcılığa yüzde 55 hibe

Valilik aracılığıyla yapılan yazılı açıklamada, 8 Mayıs 2019 tarihinde çıkılan IPARD II - 6.Başvuru Çağrı İlanıyla “Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” tedbiri kapsamında bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi kapsamında süs bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler, mantar, fide ve fidan ile çiçek soğanı üretim yatırımları, arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi yatırımları, zanaatkârlık, yöresel tarım ve gıda ürünlerinin üretimi, kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri, kültür balıkçılığı, yenilebilir enerji tesisleri ile kooperatif ve üretici örgütleri için makine parkları sektörlerine yönelik projelerin destekleneceği bildirildi.

Proje başvurularının 8 Temmuz 2019 tarihinden itibaren kabul edileceği ve son teslim tarihinin ise 23 Ağustos 2019 olduğu belirtilen açıklamanın devamında şu hususlara yer verildi; “IPARD II - 6.Başvuru Çağrı İlanıyla Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretilmesi, İşlenmesi ve Paketlenmesi sektöründe faaliyet gösteren mevcut işletmelere veya bu sektörlerde faaliyet göstermek için yeni kurulacak işletmelere %55 hibe oranıyla destek verilecektir.

Hibe desteğinden bal ve diğer arı ürünlerinin üretimine yönelik 30 ile 500 kovan aralığındaki işletmeler, ana arı üretimine yönelik işletmeler ile bal ve diğer arı ürünlerinin işlenmesi ve paketlenmesine yönelik işletmelerin yararlanacaktır. Her bir yatırım için alt ve üst uygun harcama limitinin 5 bin ile 500 bin Avro ile sınırlıdır. Bal ve arı ürünlerinin işlenmesi ve paketlenmesi ve kovan üretimine yönelik yatırımlar için kovan sayısındaki sınırlama dikkate alınmayacaktır.

Tüm projelerde yapım işleri, makine ekipman alımı, danışmanlık hizmetleri ve görünürlük harcamaları destek kapsamında olup, işleme ve paketlemeye yönelik tesis kurulumlarında, kendi tüketimini karşılamak amacıyla yenilenebilir enerji sistemi kurulumu söz konusuysa şebekeden bağımsız (off-grid) sistemler de desteklenecektir.”

Ayrıca, sadece arıcılık faaliyetleri söz konusu olduğunda, 3 kW’ya kadar şebekeden bağımsız (off-grid) sistemli yenilenebilir enerji yatırımlarına da destek verileceği bildirilen açıklamada, detaylı bilgiye www.tkdk.gov.tr adresinden ya da 444 8535 nolu yardım masasından ulaşılabileceği bildirildi.

(Volkan SINAYUÇ)

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