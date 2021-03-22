Arıcılardan Milletvekili Ceylan’a teşekkür ziyareti

Birlik Başkanı Yücel Saygı, Çorum Arı Yetiştiricileri Birliği’ne DOKAP tarafından kabul edilen “Entegre Arıcılık” projesine verdiği destekten dolayı Milletvekili Ceylan’a teşekkür etti.

Yaptıkları nezaket ziyaretleri için heyete teşekkür eden Ceylan, Çorum'un kalkınması için katkı sunan tüm STK'ların yanında olduklarını söyledi. Entegre Arıcılık projesi bedelinin 1 milyon 600 bin TL olduğunu belirten Milletvekili Ceylan, “Bu proje ile otomatik bal dolum makinası, mum sıkma makinası, stik bal dolum makinası alınacak olup, kapalı bina içerisinde toplam alanı 600 metrekare olan bal deposu yapılacaktır. Bunların dışında birliğin elinde bulunan dinlendirme fırını 45 tenekelik, temel petek makinası, Arı keki makinası bulunacaktır” diye konuştu.

Üreticilerin her zaman yanında olduğunu belirten Ahmet Sami Ceylan, “ Çorum’da modern hayvancılığın önemli dallarından birisi olan, arıcılığın gelişmesi için destek olmaya hazırız. Vatandaşlarımızın yararına olacak her şeyde olduğu gibi arıcılık sektöründe de üzerimize düşeni yapmaya çalışacağız” dedi.

Tesiste yıllık 650 ton bal işleneceğini ifade eden Ceylan, heyete bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.

(Haber Merkezi)

