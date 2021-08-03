Arı sokan genç baba vefat etti 

Alınan bilgiye göre Çorum'un Dodurga ilçesine bağlı Dikenli köyünde meydana gelen olayda arıya alerjisi olan 41 yaşındaki Ayhan Dündar isimli vatandaş, arı sokması sonucu hayatını kaybetti.

Arı sokması sonucu fenalaşan Dündar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edilirken yolda tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi önceki gün öğle namazına müteakip Dodurga Dikenli Köyünde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi. Ayhan Dündar evli ve 2 çocuk babasıydı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah rahmet, yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

