Arı Maya, Çorumlu çocuklarla buluşacak 

Yurt dışında izleyici rekorları kıran “Arı Maya ve Arkadaşları” yarın ilk kez Çorumlu çocuklarla buluşacak.

Çorum Devlet Tiyatrosu’nda ilk seans saat 18.30’da, ikinci seans ise saat 20.00’de başlayacak. Biletler, @biletix’ten veya seanstan yarım saat önce gişeden alınabilecek.

Tiyatro Kıvılcım, Çorumlu çocukları aileleri ile birlikte bu muhteşem gösteriye davet ediyor.

(Haber Merkezi)

