Araz: “Epilepsililerin istihdam oranı çok az”

Dünya Epilepsi Günü dolayısıyla bir program düzenleyen Epilepsi İle Yaşam Derneği Genel Sekreteri Çorum İl Temsilcisi Kubilay Araz, epilepsililerin intiharlarda dünyada ve ülkemizde birinci sırada, işsizlikte de ülkemizde birinci sırada olduğunu söyledi.

Dünya Epilepsi Günü dolayısıyla Turgut Özal Konferans Salonu’nda program düzenlendi.

Programa Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz katıldı.

Epilepsi İle Yaşam Derneği Genel Sekreteri Çorum İl Temsilcisi Kubilay Araz, intiharlarda dünyada ve ülkemizde birinci sırada, işsizlikte de ülkemizde birinci sırada olan epilepsililerin dünyada engel derecesi saptanamayan tek hastalık ile “ne engelli, ne de engelsiz” kategorisine girdiğini kaydetti.

950 bin kişiyi kapsayan bir STK olmalarına rağmen 20 yıllık süreçte hiçbir ekonomik destek görmediklerini belirten Araz “Ülkemizin sosyal, psikolojik, hukuki, ekonomik, sosyolojik, eğitim konularında bilinçlenmesi, epilepsililerin hayata tutunabilmesi, toplumdan dışlanmaması, ilk yardımın öğretilmesi, nöbetleri nedenle epilepsililerin okuldan, işten ve sosyal ortamlardan izole edilmemesini sağlamak için var gücümüzle mücadele edeceğiz.” dedi.

‘ENGELLİ İSTİHDAM PROGRAMINI HAYATA GEÇİRECEĞİZ’

Üniversitelerde seminerler vermeye devam edeceklerini anlatan Araz, şöyle devam etti: “İçişleri Bakanımıza sunduğumuz ve Sivil Toplum Kurumumuzun müspet yaklaştığı engelli istihdam projemizi hayata geçirme çalışmamızla farkındalık yaratılacak. Sağlık Bakanlığı ile kamu spotu hazırlama konusunda bize dönüşler olumlu olursa, çok daha fazla kişiyi bilgilendireceğiz. Milli Eğitim Bakanımıza rehberlik öğretmenlerimizin bilinçlendirilerek, öğrencilerimizin okul hayatında devamlılığı için başvuruda bulunduk, kendilerinden cevap bekliyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na, eğitsel oyun çalışmamızı sunacağız.”

Kişilerin bilgilenmesi, hayata tutunması, istihdam edilmesi, ilk yardım ile hayat kurtarılması için çalışmaları sürdüreceklerini ifade eden Araz, 2003’den bugüne, ülkenin tek epilepsi hasta derneği olarak, hiçbir dil, din, mezhep, ırk, parti, cinsiyet, ayırt etmeksizin toplumsal yararları dikkate alarak çalışmalar yaptıklarını ve aynı şekilde devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Araz, epilepsiyi kabullenebilen kişilerin, büyüyen güç birliği, bilinçlenen halkla, daha iyiye gideceğine inandıklarını söyledi.

Programın devamında Dr. Sinan Eliaçık, Epilepsi hakkında katılımcılara sunum yaptı.

(Nurdan AKBAŞ)

