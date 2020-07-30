Arastada hareket var iş yok

Geçen yıllarda özellikle her bayram öncesinde satışların iyi olduğunu ancak bu yıl hiç satış yapamadıklarını söyleyen esnaf, pandeminin de işlerini olumsuz etkilediğini belirtti.

EN DURGUN BAYRAM

30 yıldır Ayakkabıcılar Arastası’nda esnaflık yapan Özkan Kundura sahibi Tuncay Güccan, “Arastada 60 bayram geçirdim ama bu bayram kadar kötü bir bayram geçirmedim. Allah’a şükürler olsun yine iş var ama eski bayramlara göre durgun” açıklamasını yaptı.

GEÇEN YILLARA GÖRE DÜŞÜK

Topaloğlu Ayakkabı’dan Fatih bey de geçen yıllara göre hareketlilik olmadığını ifade ederek, “İnsanlar virüsten dolayı da kalabalıklara girmek istemiyorlar. Bizler hijyen açısından her türlü tedbirimizi aldık. Sonuç olarak işimiz geçen yıllara göre çok düşük” diye konuştu.

İŞLERİMİZ ÇOK DÜŞÜK

Arastada bayram hareketliliği olmadığını dile getiren Uçar Ayakkabı’dan Barış Teke, “Gerçekten bir bayram hareketliliği yok. Bundan 4-5 sene öncenin işi yok. 4-5 sene öncenin yaz işini yapıyoruz ama bayram işi değil. İşlerimiz çok düşük, esnafın durumu çok kötü” dedi.

SATIŞLAR YÜZDE 60 DÜŞTÜ

Bayram öncesi esnafın umduğunu bulamadığını söyleyen Sabır Kabacalar Ayakkabı yetkilisi Mehmet Kabaca, “Önceki senelere göre çok çok az iş var. Yine şükür Allah’a. Ancak bizde istikrar var ben burada 30-35 yıldır ayakkabı satıyorum. Önceki yıllara göre satışlar yüzde altmış düşük. Önceki senelerde bırakın sohbet etmeyi ayakta bile duramıyorduk” açıklamalarında bulundu.