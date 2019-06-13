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Arasta sağlıklaştırma projesinde imzalar atıldı

Çorum’un tarihi dokusunu, ahilik kültürünü yaşatan Çöplü arastasının iyileştirilmesi için yapılan proje çizim ihalesini alın firma ile sözleşme imzalandı. Yüklenici firma startı verdi. 

Arasta sağlıklaştırma projesinde imzalar atıldı

Çorum’un tarihi dokusunu, ahilik kültürünü yaşatan Çöplü arastasının iyileştirilmesi için yapılan proje çizim ihalesini alın firma ile sözleşme imzalandı. Yüklenici firma startı verdi. 

13 Haziran 2019 Perşembe 20:29
Arasta sağlıklaştırma projesinde imzalar atıldı

Ulu Camii çevresi, Dikiciler Arastası, Çöplü Arastası, Kilise ve Taşhanı kapsayan yaklaşık 27 bin metrekarelik alanda sağlıklaştırma işlemi yapacaklarını ifade eden Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Proje kapsamında tüm yapıların mevcut durum tespitleri yapılarak rölöveleri çizilecek, geçmişten günümüze kadar geçirdiği değişiklikler tespit edilip sağlıklaştırma önerileri hazırlanacak. Alanda bulunan betonarme yapılar için de aynı işlemler yapılarak tarihi dokuya uygun cepheler oluşturulacak” dedi. 
Kilise ve Taşhan için ise daha detaylı restorasyon projeleri hazırlanacağını belirten Başkan Aşgın, dayanım sıkıntıları oluşmaya başlayan bu yapılar için mühendislik projeleri de hazırlanacağını söyledi. 
Proje çizim ihalesi kapsamında görüntü kirliliğine sebep olan açıktan geçen elektrik hattı, Telekom hattı gibi kabloların, dükkanların ihtiyacı olan gider ve doğalgaz hatlarının yer altına alınması için alt yapı projeleri de hazırlanacak. 
Gerçekleştirilen Proje çizim ihalesinde yasal mevzuata uygun şekilde en avantajlı teklifi veren şirketle imzalanan sözleşmenin ardından çalışmalara başlandı. İhale bedeli KDV dahil toplam 1 milyon 534 bin lira olan proje çizim işi sözleşme imza tarihinden itibaren en geç 450 gün içerisinde tamamlanacak.

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