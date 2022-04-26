Arasta esnafı ile istişare ve bilgilendirme toplantısı yapıldı

Çorum’u kültürel kimliği ile ön plana çıkan bir şehir haline getirme yolunda önemli projelere imza atan Çorum Belediyesi, şehri yönetim sürecinde istişareye verdiği önemi bir kez daha gösterdi. Çöplü Arastası Restorasyon projesinde gelinen son noktada arasta esnafına bilgilendirme sunumu yapıldı ardından esnafın görüşleri alındı. Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat ve Zübeyir Tuncel ile birlikte Etüt Proje Müdür ve ilgili müdürlük personellerinin katıldığı toplantıda Çöplü Arastasının Anıtlar Kurulunca kabul edilen restorasyon projesine ait görseller ve bilgiler esnafla paylaşıldı.

Saat kulesine bakan cephelerde yapılan cephe sağlıklaştırmasının şehrin çehresini değiştirdiğini belirten Başkan Yardımcısı Yağbat, “Cephe sağlıklaştırması çok güzel oldu. Saat Kulesine bakan dükkanlarda çok hoş bir görüntü oluştu. Hemşehrilerimiz de bunu çok beğendi. Aynı zamanda eksikliklerimizi görerek Arasta restorasyonunda bunları yapmama noktasında da bize önemli bir kazanım sağladı” dedi.

Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel de arastanın şehrin kalbi sayılacak bir noktada olduğunu belirterek, “Çorum’un kültürünü ayağa kaldıracak diğer projelerimizle birlikte düşündüğümüzde Çöplü Arastası turizm anlamında da şehrimize çok büyük bir değer katacak” diye konuştu.