Arap Savur defnedildi

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Arap Savur, Kızılkır Köyü’nde toprağa verildi.

Alınan bilgiye göre rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Hacı İbrahim, Musa ve Cuma Savur'un kardeşleri olan Arap Savur, geçtiğimiz gün yaşamını yitirdi.

Savur’un cenazesi Hacı Bektaş'ı Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi önünde düzenlenen törenin ardından buradan merkeze bağlı İğdeli-Kızılkır Köyü’ne götürüldü. Cenaze köyde kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.

Arap Savur'un cenazesine Çorum Dedesli Ovası Türkmen Köyleri Dernek Başkanı Arap Filiz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Uğur GÖRKEM)

