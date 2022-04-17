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“Arap Kızı” romanı ikinci baskıyı yaptı
ÇORUM HABER’in köşe yazarlarından Gündoğdu Yıldırım’ın “Arap Kızı” romanı ikinci baskısıyla kitapçılardaki yerini aldı. Klaros Yayınları’ndan çıkan ikinci baskıda, Prof.Dr. Suad Sakallı Gümüş’ün “Gözlemlerin ve anlatımın tutarlılığına, derinliğine hayran kaldım” dediği değerlendirme yazısı da yer aldı. (Haber Merkezi)
Güncel 17.04.2022, 17:36
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