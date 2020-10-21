Arap Keşçi toprağa verildi
Çorum merkeze bağlı Çanakçı Köyü’nden Arap Keşçi vefat etti.
Güncel 21.10.2020, 19:27
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Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Keşçi’nin babası Arap Keşçi, Çanakçı Köyü’nde son yolculuğuna uğurlandı.
Kamil Keşçi’nin ağabeyi, Erdal, Hüseyin, Muzaffer ve Yalçın Keşçi’nin babası, Bilal Keşçi’nin kardeşi olan Arap Keşçi’nin vefatı, derin üzüntüyle karşılandı.
ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
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