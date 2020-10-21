Son Dakika

Arap Keşçi toprağa verildi

Çorum merkeze bağlı Çanakçı Köyü’nden Arap Keşçi vefat etti.

Güncel 21.10.2020, 19:27
159
Arap Keşçi toprağa verildi

Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Keşçi’nin babası Arap Keşçi, Çanakçı Köyü’nde son yolculuğuna uğurlandı.

Kamil Keşçi’nin ağabeyi, Erdal, Hüseyin, Muzaffer ve Yalçın Keşçi’nin babası, Bilal Keşçi’nin kardeşi olan Arap Keşçi’nin vefatı, derin üzüntüyle karşılandı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
13°
az bulutlu
banner303
banner364
Namaz Vakti 21 Ekim 2020
İmsak 05:27
Güneş 06:51
Öğle 12:30
İkindi 15:29
Akşam 17:59
Yatsı 19:18

Gelişmelerden Haberdar Olun

@