Arap Kaya vefat etti

Çorum Kayalar Market sahibi Ercan Kaya'nın babası Arap Kaya hakka yürüdü.

Arap Kaya bir süre önce beyine pıhtı atması sonucu bir süredir yoğun bakımda tedavi altında tutuluyordu.

Arap Kaya akşam saatlerinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Merhumun cenazesi yarın (19 Kasım 2021 Cuma) saat 12.00'de Hacı Bektaş Anadolu Kültür Vakfı'ndan alınarak Kertme Köyü'nde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Aliye ÖNCEL)

