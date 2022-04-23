Arap Gürlek’in kayınvalidesi Emine Turhan hayatını kaybetti
Çorum’un tanınmış iş insanlarından Arap Gürlek’in kayınvalidesi Emine Turan (88) vefat etti.
Güncel 23.04.2022, 18:37
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Sultan Gürlek, Güllü Çöp, Muazzez, Sadık ve Mehmet Turan’ın anneleri de olan Emine Turan, bir süredir Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde rahatsızlığı nedeniyle tedavi altında bulunuyordu.
Emine Turan'ın cenazesi yarın (24.04.2022 Pazar günü) saat 10.30’da Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’ndan alınarak Eşençay Köyü’nde toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.
(Volkan SINAYUÇ)
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