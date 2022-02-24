Arap Filiz’in babası Hasan Filiz vefat etti
Dedesli Ovası Türkmen Köyleri Derneği Başkanı Arap Filiz’in babası Hasan Filiz (86) hayata veda etti.
Güncel 24.02.2022, 18:46
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Arap Filiz ile birlikte Alarko Holding Mali İşler Koordinatörü Mustafa Filiz, Dr. Ali Filiz, İsmail, Mehmet ve Zafer Filiz'in babaları olan Hasan Filiz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Hasan Filiz'in cenazesi yarın (25 Şubat) saat 14.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi önünde düzenlenecek törenin ardından merkeze bağlı Hacıbey köyünde toprağa verilecek.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Volkan SINAYUÇ)
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