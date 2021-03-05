Arap Filiz ameliyat oldu

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle şikayetleri bulunan Filiz, bugün Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde başarılı bir ameliyat geçirdi.

Arap Filiz'in sağlığı hakkında bilgi veren Dedesli Ovası Türkmen Dernekleri Basın Sorumlusu Gazeteci Servet Seyfettin Mete; “Başkanımız Arap Filiz, bugün saat 15.00'de ameliyata alındı ve yaklaşık 2 saat süren ameliyat çok başarılı geçti. Başkanımızın sağlığı çok iyi. Bir kaç güne taburcu olacak” dedi.

(Haber Merkezi)

