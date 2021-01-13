Arap Efe hayatını kaybetti
Çorum-Merkez Kızılkır Köyü’nden Arap Efe, geçirdiği bir iş kazası sonucu hayatını kaybetti.
Güncel 13.01.2021, 10:53 13.01.2021, 11:09
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Edinilen bilgiye göre; Hurdacılar Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde çalıştığı esnada başına demir balyası düşen 51 yaşındaki Arap Efe (51), ağır yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 ekibinin ilk müdahalesi sonrası Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Efe, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Efe’nin cenazesi bugün saat 12.00’de Hacı Bektaş Vakfı’ndan alındıktan sonra Kızılkır Köyü’nde toprağa verilecek. (Haber Merkezi)
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