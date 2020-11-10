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Arap Ballı’nın kızı Türkan, mesai arkadaşı ile evlendi

Ulaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Arap Ballı’nın PTT’de çalışan kızı Türkan, mesai arkadaşı Ahmet Hoşbaş ile hayatını birleştirdi.

Güncel 10.11.2020, 19:28
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Arap Ballı’nın kızı Türkan, mesai arkadaşı ile evlendi

Genç çiftin Yıldızpark’taki nikâhını Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın kıyarken, Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan da şahitliklerini yaptı.

Milletvekili Ceylan ve Başkan Aşgın, Ballı ve Hoşbaş ailelerine hayırlı olsun dileklerini iletirlerken, genç çifte de mutlu bir hayat temennisinde bulundular.

ÇORUM HABER, Keziban-Arap Ballı ve Mecbure-Musa Hoşbaş çiftlerini kutlar, Türkan ile Ahmet’e ömür boyu mutluluklar diler. (Haber Merkezi)
 

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