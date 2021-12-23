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Arap Ali Akkuş, Pazarcılar Odası Başkanlığı’na aday
Güncel 23.12.2021, 01:09
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Arap Ali Akkuş, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanlığı’na adaylığını açıkladı.
Pazarcı esnafı ile bir araya gelen Arap Ali Akkuş, esnafının sorunlarını iyi bildiğini, bu sorunların çözümü için Oda Başkanlığı’na aday olduğunu söyledi.
(Aliye ÖNCEL)
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