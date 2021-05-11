Aranan kişi Yunus ekibince yakalandı

Olay Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 1.Caddesi üzerinde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü’na bağlı Yunus Timleri görevleri esnasında şüphe üzerine bir otomobili durdurup kontrol etti. Otomobil içinde bulunan iki şahıstan birisinde 1 adet tabanca ve tabancaya ait 8 adet dolu fişek yakalandı.

Daha sonra her iki şahsın yapılan GBT sorgulamasında ise diğer şahsın Ankara 49. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından arandığı tespit edildi. Çorum Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile bir kişi Polis Merkezi’nden diğeri ise sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü tarafından halkın huzur ve sükûnu için çalışmaların kararlılıkla aralıksız olarak devam edeceği de bildirildi.

(Haber Merkezi)

