Aralık ayı ihracatı 255 milyon dolar

ARALIK’TA ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2020 yılı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,0 artarak 17 milyar 850 milyon dolar, ithalat ise yüzde 11,6 artarak 22 milyar 381 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2020’DE AZALDI

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 azalarak 169 milyar 482 milyon dolar, ithalat yüzde 4,3 artarak 219 milyar 397 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aralık ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 18,5, ithalat yüzde 18,3 arttı. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2020 Aralık ayında yüzde 18,5 artarak 14 milyar 461 milyon dolardan, 17 milyar 142 milyon dolara yükseldi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI AZALDI

Dış ticaret açığı ülke genelinde Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3 azalarak 4 milyar 668 milyon dolardan, 4 milyar 530 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Aralık ayında yüzde 76,7 iken 2020 Aralık ayında ise yüzde 79,8'e yükseldi.

TÜİK Bölge Müdürlüğü 2020 Aralık ayı Dış Ticaret İstatistikleri’nden yararlanarak Çorum’a özel bir basın bülteni de açıkladı.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Samsun’da Aralık ayında ihracat 80,4 milyon dolar, ithalat 88,0 milyon dolar olarak gerçekleşirken, Tokat’ta Aralık ayında ihracat 5,6 milyon dolar, ithalat 0,8 milyon dolar; Çorum’da Aralık ayında ihracat 255,0 milyon dolar, ithalat 216,9 milyon dolar ve Amasya’da ise Aralık ayında ihracat 7,7 milyon dolar, ithalat 4,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Öte yandan yandaki tabloya bakıldığında TÜİK tarafından açıklanan 2020 yılının ihracat ve ithalat rakamları da ortaya çıktı. Buna göre Türkiye’de 2020 yılında toplam 219 milyar 397 milyon 191 bin dolarlık ithalat yapılırken, 169 milyar 481 milyon 945 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Yani dış ticaret açığı 50 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Buna göre Çorum’da pandemi dönemi nedeniyle 2020 yılında toplam 909 milyon 374 bin dolarlık ihracat yaparken, 2 milyar 647 milyon 194 bin dolarlık ithalat yapmış oldu. Bilindiği gibi Çorum 2019 yılında 1 milyar 539 milyon dolarlık ihracat ve 1 milyar 656 milyon dolarlık ithalat yapmıştı.

(Haber Merkezi)