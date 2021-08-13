Araçtan tüfek ve tabanca çıktı

Çorum’un İskilip ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta tüfek ve tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; geçtiğimiz gece saatlerinde Çorum'un İskilip ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada bir adet tüfek ile 6.35 çaplı tabanca ve tabancaya ait 3 adet mermi ele geçirildi.

Ekipler tarafından gözaltına alınan şüpheliler U. C. ve S. Ş., İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

(Haber Merkezi)

