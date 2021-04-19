Araçtan atıldığını iddia eden kadından şok iddia!

Kamyonetten atıldığını iddia eden genç kadın sürücünün kendisine tecavüze yeltendiğini iddia etti

Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Dumlupınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir kadının yerde yattığı ihbarını alan polis ekipleri belirtilen bölgeye gitti.

M.S, isimli kadın ambulansa alındı. Ambulans içerisinde polise yaşadıklarını anlatan M.S, sürücü A.S’nin araç içerisinde kendisine saldırdığını ve tecavüz etmeye yeltendiğini iddia ederek, karşı koyması üzerine hareket halindeki kamyonetten atıldığını ve yola savrulduğunu öne sürdü. Yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar olduğu görülen kadın sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan olay yerinde gözaltına alınan sürücü A.S, “Tecavüz girişiminde falan bulunmadım, zaten arkadaşız ne darp ettim, ne de tecavüze kalkıştım. Araçtan kendisi atladı” dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.