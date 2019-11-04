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“Araçlarınızı kışa hazırlayın”

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, kış başlamadan araçların kışlık bakımının yapılması gerektiğini ifade ederek trafikteki araç sayısının her geçen gün arttığını, buna kışın yaşanan olumsuz hava şartlarının da eklendiğinde trafik kazası riskinin yükseldiğini ifade etti.

“Araçlarınızı kışa hazırlayın”

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, kış başlamadan araçların kışlık bakımının yapılması gerektiğini ifade ederek trafikteki araç sayısının her geçen gün arttığını, buna kışın yaşanan olumsuz hava şartlarının da eklendiğinde trafik kazası riskinin yükseldiğini ifade etti.

04 Kasım 2019 Pazartesi 22:03
“Araçlarınızı kışa hazırlayın”

Kazaları azaltmak için soğuk havaların kendini hissettirmeden araçları kış şartlarına göre hazırlamak gerektiğini söyleyen Apaydın, araçların yağı, suyu, filtreleri, bujileri, fren tertibatları, silecekleri, hortumları, akü ve lastiklerinin şimdiden kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı. Kışlık bakımı yapılmayan araçların performansının düşerken yakıt sarfiyatının arttığını belirten Apaydın, sürücülerin aracın kışlık bakım masrafından kaçarken daha büyük masraflarla karşılaşabileceğini, kışlık bakımı yapılmayan araçların trafiğe çıktığında normalden daha fazla masraf çıkarttığını söyledi.

“ŞEHİRLERARASI YOLLARA ZİNCİRSİZ VE HALATSIZ ÇIKMAYIN”

Motor bakımından başlayarak hiçbir detay atlamadan araçların kış bakımının yapılması için sürücülere uyarıda bulunan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, “Hava sıcaklıkları düşmeye başladı. Soğuk havalarda kendimiz için tedbir aldığımız gibi aracımız için de gerekli tedbirleri almalıyız. Araçların kışlık bakımını asla ikinci plana atmamalıyız. Araçların motor bakımı, antifriz kontrolü gibi tedbirlerin alınması gerekiyor. Bunun için araç lastiğinden tutun, fren, direksiyon, şanzıman, diferansiyel ile motorun yağ bakımının zamanında ve eksiksiz yapılması gerekiyor. Ayrıca, radyatörlere ve cam suyuna antifriz koyulmalı. Balatalar, elektronik aksam, kalorifer-klima sistemi kısacası araçtaki bütün mekanizmalar gözden geçirilerek kışa hazır hale getirilmelidir. Bilhassa şehirlerarası çalışanların zincirsiz ve çekme halatsız yola çıkmamaları ve araçlarının bakımını yapmadan trafikte seyretmemeleri büyük önem taşımaktadır” diye konuştu.

“KIŞIN ZİNCİRLEME KAZALAR GİZLİ BUZLANMADAN KAYNAKLANIYOR”

Kış aylarında kaza yaşanma riskinin arttığını ve özellikle gizli buzlanmalara karşı çok dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Apaydın, “Kış şartlarının gerektirdiği malzemeler tüm araçlarda bulundurulmalı. Kışın kazaların çoğunluğu sabah erken saatlerde oluşan gizli buzlanma ve sis nedeniyle meydana geliyor. Kazalar ise en çok aracı yola göre ayarlayamamaktan ve gerekli önlemleri almamaktan kaynaklanıyor. Bu yüzden kışın normal hızın yarısı ile sürüş yapılmalı ve mutlaka yol şartlarına dikkat edilmelidir. Kendimizi, sevdiklerimizi, trafikteki diğer sürücü ve yayaları korumak adına tüm önlemlerimizi alarak yola çıkmalıyız” şeklinde konuştu.(Haber Merkezi)

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