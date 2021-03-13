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Araçlar hurda yığınına döndü 

Çorum’da meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.  Kaza Toptancılar Kavşağı’nda meydana geldi iki aracın çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre iki kişi yaralandı.

Güncel 13.03.2021, 22:11
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Araçlar hurda yığınına döndü 

Çarpışmanın etkisiyle sürücüler araç içerisinde sıkıştı. İtfaiye Kaza Kırım ekipleri tarafından çıkarılan sürücüler  Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.  Çarpışmanın şiddeti ile araçlardan birinin motor kısmı yola fırladığı görüldü.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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