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Araçlar çarpıştı: 1 yaralı

Sungurlu-Çorum Karayolu’nda iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Araçlar çarpıştı: 1 yaralı

Sungurlu-Çorum Karayolu’nda iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

24 Ocak 2020 Cuma 20:50
Araçlar çarpıştı: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, kaza Sungurlu-Çorum Karayolu Ulusoy Dağ Tesisleri yakınlarında meydan geldi.
Çorum’dan Ankara istikametine seyir halinde olan 20 KC 884 plakalı otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Meydana gelen kazada hafif ticari aracın şoförü yaralandı. 
Yaralı sürücü kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Haber Merkezi)
 

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