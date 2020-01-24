Araçlar çarpıştı: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, kaza Sungurlu-Çorum Karayolu Ulusoy Dağ Tesisleri yakınlarında meydan geldi.

Çorum’dan Ankara istikametine seyir halinde olan 20 KC 884 plakalı otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Meydana gelen kazada hafif ticari aracın şoförü yaralandı.

Yaralı sürücü kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)

