Aracınızı evden alıyorlar, bakım yapıp getiriyorlar

Gürhan Taşkaya, Sedat Uzun ve Ömer Fenerci’nin ortağı oldukları Dr. Klinik Otomotiv’in yeni hizmeti ile ilgili şu bilgi verildi:

“Aracınızın sorunları için sizin evinizden çıkmanıza gerek yok. Aracınızı evinizden alıyoruz, bakım ve onarımını yapıp geri evinize getiriyoruz.”

Mimar Sinan 23. Caddede bulunan işyerinde, periyodik bakım işçiliğinde yüzde 100 indirim uygulandığı, 34 noktada ücretsiz kalite kontrolünün yapıldığı, virüs ve bakterilere karşı ücretsiz dezenfeksiyon hizmeti verildiği de ifade edildi.

Kampanyanın 23 Mayıs 2020 tarihine kadar ve model araçlar için geçerli olduğu da ayrıca açıklandı.

(Aliye ÖNCEL)