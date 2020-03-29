Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
88125
ALTIN
338.579
DOLAR
6.4499
STERLİN
8.0358
EURO
7.1137

Aracınızı evden alıyorlar, bakım yapıp getiriyorlar

Dr. Klinik Otomotiv Özel Servis ve Bakım-Onarım Merkezi, koronavirüs salgını nedeniyle insanlar evinden çıkmasın diye farklı bir uygulamaya başladı.

Aracınızı evden alıyorlar, bakım yapıp getiriyorlar

Dr. Klinik Otomotiv Özel Servis ve Bakım-Onarım Merkezi, koronavirüs salgını nedeniyle insanlar evinden çıkmasın diye farklı bir uygulamaya başladı.

29 Mart 2020 Pazar 19:10
Aracınızı evden alıyorlar, bakım yapıp getiriyorlar

Gürhan Taşkaya, Sedat Uzun ve Ömer Fenerci’nin ortağı oldukları Dr. Klinik Otomotiv’in yeni hizmeti ile ilgili şu bilgi verildi:

“Aracınızın sorunları için sizin evinizden çıkmanıza gerek yok. Aracınızı evinizden alıyoruz, bakım ve onarımını yapıp geri evinize getiriyoruz.”

Mimar Sinan 23. Caddede bulunan işyerinde, periyodik bakım işçiliğinde yüzde 100 indirim uygulandığı, 34 noktada ücretsiz kalite kontrolünün yapıldığı, virüs ve bakterilere karşı ücretsiz dezenfeksiyon hizmeti verildiği de ifade edildi.

Kampanyanın 23 Mayıs 2020 tarihine kadar ve model araçlar için geçerli olduğu da ayrıca açıklandı.

(Aliye ÖNCEL)

İlgili Haberler
TCMB: "Türkiye salgını en az hasarla atlatan ekonomilerden biri olacak"
TCMB: "Türkiye salgını en az hasarla atlatan ekonomilerden biri olacak"
"23 kişi daha hayatını kaybetti"
"23 kişi daha hayatını kaybetti"
"Türkiye'de sosyal izolasyon sağlandı"
"Türkiye'de sosyal izolasyon sağlandı"
Umreden dönenlerin karantina yurtlarından tahliyesi ertelendi
Umreden dönenlerin karantina yurtlarından tahliyesi ertelendi
Çorum Valiliği "sokağa çıkma yasağı" haberlerini yalanladı
Çorum Valiliği "sokağa çıkma yasağı" haberlerini yalanladı
Sağlık için 4 bin paket süt
Sağlık için 4 bin paket süt
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim