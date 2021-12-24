Aracının buz tutan camlarını temizliyordu! Bir anda alev aldı
ÇORUM'da park halindeyken yanan otomobilde hasar meydana geldi.
Güncel 24.12.2021, 13:18
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Olay, Kale Mahallesi Lolanevler’de meydana geldi. Köksal Polat, ait 19 AZ 424plakalı otomobilini çalıştırıp ısınmasını beklerken, bir taraftan ise aracının buz tutan camlarını temizlemeye başladı.
Bu sırada otomobil motor kısmından aniden alev aldı. Sürücü Polat kendi imkânlarıyla alevleri söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürürken, Otomobilde büyük çapta maddi hasar oluştu. Polat yaptığı açıklamada “ Sabah aracımı çalıştırdım ve camdaki buzları temizlemeye başladım, birden aracın ön kısmından alevler yükseldi” dedi.
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