Aracında kalp krizi geçirerek vefat etti

Çorum Merkez Kutluca Köyü’nden Mehmet Çınar (63), araç içerisinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Çorum merkeze bağlı Kutluca Köyü nüfusuna kayıtlı olup Çorum'da ikamet eden, Can ve Nurettin Çınar’ın babaları, Müftülük çalışanı Ahmet Çınar’ın ağabeyi, Belediye çalışanı Osman ve Yusuf Çınar’ın amcaları Mehmet Çınar vefat etti.

Edinilen bilgilere göre; Mehmet Çınar, oğlu ile birlikte Ankara'dan dönerken, Koparan mevkiinde aniden fenalaştı. Babasının durumunu fark eden oğlu, hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Çınar'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Merhumun cenazesi merkeze bağlı Kutluca Köyü’nde toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

